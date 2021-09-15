Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николич рассказал о восстановлении травмированных игроков «Локомотива»

15:25
Марко Николич. Фото «СЭ»
Марко Николич. Фото «СЭ»
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем».

«Рыбус вернулся со сборной с проблемами со спиной. Посмотрим, может он выйдет. Антон Миранчук находится в Германии, все это знают. Зе Луиш тоже имеет повреждение. Больше травмированных нет», — рассказал Николич.

Неделю назад стало известно, что у 25-летнего Миранчука частичный разрыв сухожилия, из-за чего он может пропустить до 6 месяцев. В нынешнем сезоне в активе футболиста пять игр за «железнодорожников», в которых он отдал одну результативную передачу.

Завтра, 16 сентября, «Локомотив» примет «Марсель» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало встречи — в 19.45 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Просто ужасный промах Дзюбы». Что в Англии пишут об игре «Зенита» с «Челси»
«Спартак» — «Легия»: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Стало известно, какой канал покажет дерби ЦСКА — «Спартак»
Тренер сборной России по волейболу назвал причины поражения от Польши на ЧЕ-2021
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд