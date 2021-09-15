Николич рассказал о восстановлении травмированных игроков «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем».

«Рыбус вернулся со сборной с проблемами со спиной. Посмотрим, может он выйдет. Антон Миранчук находится в Германии, все это знают. Зе Луиш тоже имеет повреждение. Больше травмированных нет», — рассказал Николич.

Неделю назад стало известно, что у 25-летнего Миранчука частичный разрыв сухожилия, из-за чего он может пропустить до 6 месяцев. В нынешнем сезоне в активе футболиста пять игр за «железнодорожников», в которых он отдал одну результативную передачу.

Завтра, 16 сентября, «Локомотив» примет «Марсель» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало встречи — в 19.45 (мск).