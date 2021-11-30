Зиньковский: «Счастлив, что удалось договориться с «Крыльями Советов», мне комфортно здесь»
23:40
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал новый контракт с клубом.
«Я счастлив, что нам удалось договориться. «Крылья Советов» — мой дом, мне очень комфортно здесь. Все видят, что команда прогрессирует и демонстрирует красивый футбол, и это не может не радовать. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые меня всегда поддерживают, руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они в меня верят. Постараюсь оправдать это доверие», — приводит слова Зиньковского официальный сайт клуба.
Новый контракт рассчитан до конца 2023 года.
В текущем сезоне чемпионата России 25-летний футболист сыграл за «Крыльев Советов» 16 матчей, забил один гол и отдал 5 результативных передач.
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