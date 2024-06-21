Зиньковский: «Расстроюсь, если Горшков перейдет в «Зенит»
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал будущее бывшего одноклубника по «Крыльям Советов» Юрия Горшкова.
Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о переходе 25-летнего защитника. Перед этим появлялась информация, что в услугах футболиста заинтересован «Спартак».
«Видел новости, что Горшков может перейти в «Спартак» или «Зенит». Общались с ним. В любом случае поздравлю его. Могла бы снова быть связка Горшков-Зиньковский. Если он перейдет в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».
Горшков выступает за самарский клуб с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.
Источник: «Чемпионат»
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