Магомед Адиев подписал новый контракт с «Ахматом»
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба грозненцев.
Новое соглашение рассчитано на три года.
46-летний специалист возглавляет «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 9 матчей, в которых одержали пять побед и уступили в четырех встречах. «Ахмат» финишировал на десятом месте в РПЛ.
В конце мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Перед этим он совмещал посты в национальной команде и клубе.
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|0
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14
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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|19.07
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Оренбург – Спартак
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