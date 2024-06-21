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Сегодня, 11:06

Магомед Адиев подписал новый контракт с «Ахматом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба грозненцев.

Новое соглашение рассчитано на три года.

46-летний специалист возглавляет «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 9 матчей, в которых одержали пять побед и уступили в четырех встречах. «Ахмат» финишировал на десятом месте в РПЛ.

В конце мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Перед этим он совмещал посты в национальной команде и клубе.

Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
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