Магомед Адиев подписал новый контракт с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба грозненцев.

Новое соглашение рассчитано на три года.

46-летний специалист возглавляет «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 9 матчей, в которых одержали пять побед и уступили в четырех встречах. «Ахмат» финишировал на десятом месте в РПЛ.

В конце мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Перед этим он совмещал посты в национальной команде и клубе.