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Сегодня, 09:36

Источник: клубы из Италии и Испании сохраняют интерес к Тикнизяну

Ана Горшкова
Корреспондент
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Клубы из Испании и Италии сохраняют интерес к защитнику «Локомотива» и сборной Армении Наиру Тикнизяну, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, конкретных предложений по трансферу 24-летнего игрока в «Локомотив» не поступало. Защитник готов доиграть сезон в России, если не получит хороший вариант в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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