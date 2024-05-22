Журова: «Слова Новичкова про Безрукова — пиар-ход. Это дело комитета по этике, а не прокуратуры»
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обращение депутата Госдумы РФ Николая Новичкова к генеральному прокурору с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.
«Когда депутаты делают такие заявления, это обычно пиар-ход. Журналисты цитируют его слова, пишут про него, спикеры комментируют. На мой взгляд, ситуация вокруг шутки Безрукова — дело не правоохранительных органов, не прокуратуры, а комитета по этике. Человек сказал это несерьезно, пошутил. Такие вещи больше вопрос этики, такта, воспитания. Он явно шутил, о какой-то коррупции тут говорить странно.
Давайте признаем: в спорте такие шутки есть. Между собой ребята так шутили всегда, это обычный спортивный юмор. Просто раньше это не попадало на публику, не было социальных сетей и возможности все это раскрутить. В каждом виде спорта есть шутки, которые не понимают все остальные, принимают за чистую монету. Допускаю, что эта шутка — специфическая для футбола. Сейчас просто время такое — СМИ все это раскрутили, расспросили разных людей, дисциплинарные органы обратили внимание и так далее.
Лично я не вижу предпосылок для рассмотрения шутки Безрукова прокуратурой РФ. Да, за эти слова можно и, наверное, стоит так или иначе наказать футболиста — комитет по этике может пригрозить пальцем, оштрафовать в назидание, чтобы другим неповадно было, чтобы контролировали свои эмоции, слова. Но загубить молодому парню карьеру из-за шутки...
Если действительно есть какие-то подозрения на него или на конкретную игру, то есть специальные комиссии, комитеты по договорным матчам, которые должны это все разобрать. Чтобы провести расследование, нужно заподозрить кого-то в проведении договорного матча. Но сейчас же об этом нет речи, насколько я понимаю. И вообще, если бы это было так, то футболист точно не стал бы говорить об этом публично, подставляя себя", — приводит слова Журовой «РБ Спорт».
24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.
По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Как отметил Безруков, его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.
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|5
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|7
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|49
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|12
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|45
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7
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|12
|7
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|43
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8
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|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
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9
|Кр. Советов
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|11
|7
|11
|45-43
|40
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10
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|5
|14
|33-43
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11
|Урал
|29
|7
|9
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|30-44
|30
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12
|Оренбург
|29
|7
|9
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|34-41
|30
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13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
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14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
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15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
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16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
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Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
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Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
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Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
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ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
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Рубин – Сочи
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|25.05
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Балтика – Локомотив
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Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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