Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:11

Журова: «Слова Новичкова про Безрукова — пиар-ход. Это дело комитета по этике, а не прокуратуры»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обращение депутата Госдумы РФ Николая Новичкова к генеральному прокурору с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«Когда депутаты делают такие заявления, это обычно пиар-ход. Журналисты цитируют его слова, пишут про него, спикеры комментируют. На мой взгляд, ситуация вокруг шутки Безрукова — дело не правоохранительных органов, не прокуратуры, а комитета по этике. Человек сказал это несерьезно, пошутил. Такие вещи больше вопрос этики, такта, воспитания. Он явно шутил, о какой-то коррупции тут говорить странно.

Давайте признаем: в спорте такие шутки есть. Между собой ребята так шутили всегда, это обычный спортивный юмор. Просто раньше это не попадало на публику, не было социальных сетей и возможности все это раскрутить. В каждом виде спорта есть шутки, которые не понимают все остальные, принимают за чистую монету. Допускаю, что эта шутка — специфическая для футбола. Сейчас просто время такое — СМИ все это раскрутили, расспросили разных людей, дисциплинарные органы обратили внимание и так далее.

Лично я не вижу предпосылок для рассмотрения шутки Безрукова прокуратурой РФ. Да, за эти слова можно и, наверное, стоит так или иначе наказать футболиста — комитет по этике может пригрозить пальцем, оштрафовать в назидание, чтобы другим неповадно было, чтобы контролировали свои эмоции, слова. Но загубить молодому парню карьеру из-за шутки...

Если действительно есть какие-то подозрения на него или на конкретную игру, то есть специальные комиссии, комитеты по договорным матчам, которые должны это все разобрать. Чтобы провести расследование, нужно заподозрить кого-то в проведении договорного матча. Но сейчас же об этом нет речи, насколько я понимаю. И вообще, если бы это было так, то футболист точно не стал бы говорить об этом публично, подставляя себя", — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Как отметил Безруков, его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-zhurova-slova-novichkova-pro-bezrukova-piar-hod-e-to-delo-komiteta-po-e-tike-a-ne-prokuratury/
Руслан Безруков
ФК Рубин (Казань)
Светлана Журова
0
Читайте также
В Париже прошел протест железнодорожников против Олимпиады 2024
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гагнидзе: «Самое важное — «Динамо» в шаге от чемпионства. Не имеет значения, играю я или нет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости