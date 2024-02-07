Журналист заявил, что жена игрока «Спартака» Бальде бросила мужа из-за частых измен

Симона Гуалтьери, супруга форварда «Спартака» Кейта Бальде, выступающего сейчас за «Эспаньол», бросила футболиста из-за его измен, утверждает журналист Хуан Этчегойен.

По информации источника, Гуалтьери узнала об изменах сенегальца, проверив его телефон. Там она обнаружила переписки сразу с несколькими женщинами.

По словам журналиста, сейчас в Италии рассматривается вопрос о разделе имущества Бальде и Гуалтьери.

28-летний нападающий перешел в «Спартак» летом 2022 года. В сентябре он на правах аренды перебрался в «Эспаньол». В текущем сезоне Бальде провел 17 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей.