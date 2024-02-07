Экс-врач «Спартака» считает, что клуб некрасиво поступает с Джикией

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен поделился мнением о ситуации с защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией, который может покинуть московский клуб.

«Думал, Джикия не уйдет из «Спартака», как только появилась его фамилия в СМИ. Тогда было все тихо. Но уже полгода шум не сбавляет обороты, его слишком много, и для Джикии это плохо. Он не останется в команде, потому что можно было уже полгода назад продлить контракт. Клуб некрасиво поступает с Георгием. Но это не первый раз: так было и с Глушаковым при Каррере. Георгий не будет потерей для команды. Футбол — командный дух. Тем более сейчас есть центральные защитники. Бабич приехал и уже играет. Раньше Георгий играл на высоком уровне и никто его не бросал. Но сегодня техника и физика падают, поэтому «Спартак» его заменил. Пока время есть, можно хорошие деньги получить за трансфер. Но не знаю, какой клуб мог бы усилить Джикия», — приводит слова Хуншена Metaratings.ru.

5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил, что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.