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7 февраля, 18:01

Экс-врач «Спартака» считает, что клуб некрасиво поступает с Джикией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен поделился мнением о ситуации с защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией, который может покинуть московский клуб.

«Думал, Джикия не уйдет из «Спартака», как только появилась его фамилия в СМИ. Тогда было все тихо. Но уже полгода шум не сбавляет обороты, его слишком много, и для Джикии это плохо. Он не останется в команде, потому что можно было уже полгода назад продлить контракт. Клуб некрасиво поступает с Георгием. Но это не первый раз: так было и с Глушаковым при Каррере. Георгий не будет потерей для команды. Футбол — командный дух. Тем более сейчас есть центральные защитники. Бабич приехал и уже играет. Раньше Георгий играл на высоком уровне и никто его не бросал. Но сегодня техника и физика падают, поэтому «Спартак» его заменил. Пока время есть, можно хорошие деньги получить за трансфер. Но не знаю, какой клуб мог бы усилить Джикия», — приводит слова Хуншена Metaratings.ru.

5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил, что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-vrach-spartaka-klub-nekrasivo-postupaet-s-dzhikiei-tak-bylo-i-s-glushakovym-pri-karrere-331845/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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