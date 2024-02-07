Соболев из-за повреждения пропустит матч с «Ростовом»

Стало известно, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не попал в заявку команды на матч против «Ростова» в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Пресс-служба клуба сообщила, что 26-летний форвард пропускает игру из-за небольшого повреждения.

Ранее «Спартак» опубликовал стартовый состав на матч с «Ростовом». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».