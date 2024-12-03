Наумов назвал клуб с лучшим менеджментом в РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал менеджмент петербургского «Зенита» лучшим в РПЛ.

«Самый лучший менеджмент в РПЛ — у самых богатых, то есть у «Зенита». Они и денег много зарабатывают, проводят много мероприятий по привлечению зрителей, у них хорошие перфомансы. Это лидеры нашего футбола, богатая организация, у них и должен быть такой менеджмент. Но есть у них и большие недостатки. Фанаты же у них так и не ходят. Это большой минус. С этим надо работать, а не махать рукой», — заявил Наумов Legalbet.ru

После 17 туров РПЛ «Зенит» с 39-ю очками лидирует в турнирной таблице.