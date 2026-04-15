Жуков — о работе Карседо в «Спартаке»: «Тренер нащупал стартовый состав и не меняет его постоянно»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением о работе главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Игра «Спартака» постепенно улучшается. Главный тренер нащупал стартовый состав и не меняет его постоянно, как это было при предыдущем специалисте. «Спартак» продолжает борьбу в Кубке России и находится в трех очках от третьего места в чемпионате. Но оценка этого сезона будет зависеть от итогового выступления в Кубке. В чемпионате будет трудно достичь успеха, хотя третье место — хороший результат, мало кто этого ожидал осенью», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» (42 очка) после 24-го тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.