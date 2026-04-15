Жуков: «Спартаку» летом нужно приобрести забивного центрального нападающего и сильного вратаря»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном усилении красно-белых в летнее трансферное окно.

«Есть вопросы к спортивному блоку по комплектованию состава. Были совершены дорогие покупки — Фернандеш, Угальде и Гарсия. Будем верить, что в будущем эти футболисты заиграют в команде. Считаю, что клубу летом нужно приобрести забивного центрального нападающего и сильного вратаря, который стабильно будет играть на высоком уровне», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» (42 очка) после 24-го тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.