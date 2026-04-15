У болельщиков, которые придут на матч «Спартак» — «Ахмат», появится шанс выиграть автомобиль

На встрече 25-го тура РПЛ, которая состоится 19 апреля (начало — в 17.00), красно-белые проведут масштабный розыгрыш призов. При этом их масштаб напрямую зависит от посещаемости — он будет увеличиваться с каждыми новыми 5 тысячами зрителей, а в случае полной заполняемости «Лукойл Арены» московский клуб разыграет автомобиль.

Также лоты составят ретромайки с автографами спартаковских легенд, игровая футболка с автографами игроков нынешней основной команды и другие призы, сообщает пресс-служба красно-белых.

Билеты на матч «Спартак» — «Ахмат» можно купить тут.