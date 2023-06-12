Жоаозиньо заявил, что не планирует завершать карьеру: «Хотелось бы остаться в РПЛ»

Экс-полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем после ухода из клуба.

«Пока у меня нет никаких предложений и разговоров. Сейчас нахожусь в отпуске, отдыхаю, тренируюсь самостоятельно. Конечно, хотелось бы остаться в РПЛ, но если будут другие варианты, тоже рассмотрю. Завершать карьеру точно не планирую!», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

9 июня «Сочи» сообщил об уходе Жоаозиньо. 34-летний бразилец с российским паспортом играл за сочинцев с 2020 года. На его счету 9 мячей и 8 голевых передач в 74 играх за команду.