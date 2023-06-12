Салихова высказалась о выступлениях «Сочи» в минувшем сезоне РПЛ

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась по поводу выступлений «Сочи» в рамках сезона-2022/23 российского чемпионата.

«Побывав один раз на втором месте, решили уйти в глубокую деменцию, передав эстафету «Оренбургу». Теперь его очередь доказывать, что они — не фарм-клуб «Зенита», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Сочи» по итогам сезона-2022/23 занял десятое место в таблице РПЛ. Клуб набрал 38 очков в 30 турах. «Оренбург» по итогам сезона занял седьмое место в чемпионате России с 46 очками.