Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:40

Жирков: «Сидим, играем в PlayStation — немножко тряхануло. А потом в новостях узнали, что в Махачкале пост взорвали»

Жирков рассказал о безопасности в Махачкале в период его выступлений за «Анжи»
Максим Алланазаров
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Анжи» Юрий Жирков рассказал о безопасности в Махачкале во время выступлений за команду.

Мы говорили про быт. А когда ты играл в «Анжи» и приезжал в Махачкалу, чувствовал себя там безопасно?

Все было хорошо. Но помню, один раз сидели, играли в PlayStation, немножко тряхануло. А потом в новостях узнали, что в городе пост взорвали.

Жирков играл за «Анжи» с августа 2011 года по август 2013 года. Вместе с командой из Махачкалы он становился финалистом Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны в сезоне-2012/13.

Юрий Жирков. «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Анжи
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вся правда о горохе: польза и вред
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баринов — об отстранении Лоськова и Пашинина: «Это последовательное уничтожение клуба»

Булыкин: «Жаль, что Лоськов и Пашинин не пришлись ко двору»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости