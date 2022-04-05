Жирков рассказал о безопасности в Махачкале в период его выступлений за «Анжи»

Бывший футболист «Анжи» Юрий Жирков рассказал о безопасности в Махачкале во время выступлений за команду.

— Мы говорили про быт. А когда ты играл в «Анжи» и приезжал в Махачкалу, чувствовал себя там безопасно?

— Все было хорошо. Но помню, один раз сидели, играли в PlayStation, немножко тряхануло. А потом в новостях узнали, что в городе пост взорвали.

Жирков играл за «Анжи» с августа 2011 года по август 2013 года. Вместе с командой из Махачкалы он становился финалистом Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны в сезоне-2012/13.