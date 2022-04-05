Жирков: «Сидим, играем в PlayStation — немножко тряхануло. А потом в новостях узнали, что в Махачкале пост взорвали»
Жирков рассказал о безопасности в Махачкале в период его выступлений за «Анжи»
Бывший футболист «Анжи» Юрий Жирков рассказал о безопасности в Махачкале во время выступлений за команду.
— Мы говорили про быт. А когда ты играл в «Анжи» и приезжал в Махачкалу, чувствовал себя там безопасно?
— Все было хорошо. Но помню, один раз сидели, играли в PlayStation, немножко тряхануло. А потом в новостях узнали, что в городе пост взорвали.
Жирков играл за «Анжи» с августа 2011 года по август 2013 года. Вместе с командой из Махачкалы он становился финалистом Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны в сезоне-2012/13.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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