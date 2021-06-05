Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал об уходе 17-летней дочери Ксении из семьи.

«Ее уход из семьи — это вопрос исключительно ее хайпа. Она не жила реальной жизнью. Если бы ее фамилия была не Малафеева, всем было бы все равно, уходит она из семьи, не уходит... А так она цинично пользовалась тем, что она является дочкой известного вратаря.

Даже в инстаграме начала платно продавать рекламу. В какой-то момент она начала вести себя не как человек, а как циничный блогер", — сказал Малафеев в эфире Первого канала.

Мать Ксении — первая супруга голкипера Марина Малафеева. Она трагически погибла в автокатастрофе в 2011 году. Ксении тогда было всего семь лет. Позже Малафеев снова женился, супруга Екатерина тепло приняла падчерицу и пасынка Максима. Несмотря на это, в подростковом возрасте с девочкой начались серьезные проблемы.

В 2020 году дочь Малафеева обвинили в распространении наркотиков. Она попала в СИЗО, а затем на психиатрическое освидетельствование.