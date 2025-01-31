Жирков не исключает уход Барриоса из «Зенита» в зимнее трансферное окно
Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» оценил вероятность ухода полузащитника Вильмара Барриоса из стана сине-бело-голубых.
«Думаю, все игроки такого уровня хотят поиграть еще в еврокубках. Тяжело без европейских турниров в России. Не исключаю, что Барриос тоже может уйти зимой», — сказал Жирков «СЭ».
Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, став 6-кратным чемпионом России в составе петербургского клуба. Контракт 31-летнего колумбийца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.
(Александр Абустин)
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|4
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|18
|3
|7
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|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
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|7
|9
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|1
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
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|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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