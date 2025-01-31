Жирков не исключает уход Барриоса из «Зенита» в зимнее трансферное окно

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» оценил вероятность ухода полузащитника Вильмара Барриоса из стана сине-бело-голубых.

«Думаю, все игроки такого уровня хотят поиграть еще в еврокубках. Тяжело без европейских турниров в России. Не исключаю, что Барриос тоже может уйти зимой», — сказал Жирков «СЭ».

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, став 6-кратным чемпионом России в составе петербургского клуба. Контракт 31-летнего колумбийца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

(Александр Абустин)