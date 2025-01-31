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Сегодня, 09:05

Глеб считает, что Данни оставил самый яркий след в РПЛ среди легионеров

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, какой легионер оставил самый яркий след в РПЛ.

«Самый яркий след в РПЛ среди легионеров оставил Данни. На самом деле их было очень много в разные периоды. Если бы у меня был список под рукой, может быть, я еще кого-нибудь назвал. Но первым в голову пришел португалец. Мне нравилась его игра за «Зенит». Мне всегда очень сильно импонируют такие креативные и техничные футболисты. Еще Кураньи классно рисовал в «Динамо». Халк с ударчиком был в «Зените», — сказал Глеб Legalbet.ru

Португальский футболист Данни играл за «Динамо» с 2005 по 2008 год, а за «Зенит» — с 2008 по 2017. В составе «Зенита» он трижды стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. Кроме того, в 2008 году Данни получил Суперкубок УЕФА в составе команды.

Источник: Legalbet.ru
Александр Глеб
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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