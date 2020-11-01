Жирков избежал удаления. Кто ошибся — судья или ВАР?
На 27-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Зенит» (0:2) произошел интересный эпизод с участием Юрия Жиркова, Алексея Сутормина и Ильи Кухарчука. Одни эксперты, оценивая решение арбитра Алексея Матюнина, скажут, что он ошибся с идентификацией нарушителя правил и зря наказал желтой карточкой Сутормина, а видеоассистент Сергей Иванов ошибочно не вмешался в действия судьи и не поправил его.
Другие же отметят, что в том моменте фолили и Сутормин, сыгравший безрассудно, и Жирков, ударивший соперника в голеностоп шипами. Значит, произошел тот редкий случай, когда предупреждения заслуживали два футболиста. Но Матюнин наказал только одного — Сутормина. Видимо, не разглядел всех деталей случившегося.
Конечно, в первую очередь следовало наказать желтой карточкой Жиркова. Но тут вмешательство ВАР невозможно — раз речь идет не об ошибочной идентификации, а только о невынесении предупреждения.
В итоге Жирков доиграл матч, хотя во втором тайме все-таки был предупрежден. Но эта желтая карточка, так получилась, стала для него первой, а не второй. (Александр Бобров)
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