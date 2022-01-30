Защитник Самюэль Жиго прокомментировал свой трансфер из «Спартака» в «Марсель».

«Очень рад присоединиться к этому замечательному клубу», — написал Жиго в Instagram.

Футболист доиграет сезон на правах аренды за красно-белых, а летом присоединится к французскому клубу.

28-летний француз выступал за красно-белых с 2018 года. На его счету девять голов и пять результативных передач в 96 матчах.