Жена Семака перечислила все сильные качества тренера «Зенита»

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, опубликовала новые фотографии в Instagram. Жена 44-летнего российского специалиста рассказала о своих взаимоотношениях с мужем.

Он все время делает мне больно, пытаясь обнять или прижать, когда я меньше всего этого жду, каждый раз случайно попадая пальцами под реебра или в другое чувствительное место. Я в ответ на это издаю протяжный стон. Он хохочет. Я могу заснуть только с открытым окном, а он любит тепло. Он долго и старательно все взвешивает, я принимаю решения мгновенно. Поэтому я довольно часто жалею о содеянном, а он почти никогда. В семье я «злой полицейскиий», он добрый. Несмотря на то, что злой полицейский запрещает искать защиты у доброго, дети идут поплакаться доброму тайно, пока злой полицейский спит. Я вскипаю за секунду и выражения, которые говорю в порыве гнева, вполне могли бы войти в лексический словарь самых мощных, изощреенных ругательств на русском языке (без применения ненормативной лексики). Чтобы вывести его из себя надо сильно постараться, но до ругательных выражений дело, скорее всего, так и не дойдет. Через полчаса я искренне удивляюсь, почему все вокруг с такими кислыми лицами, ведь меня уже давно отпустило. Он отходит не так скоро, но у нас есть правило — никогда не отказывать друг другу в примирении, поэтому, тяжело вздыхая, отпускает плохое навсегда. Мы редко засыпаем в ссоре, умеем вовремя остановиться, чтобы не усугублять положение. Мы единомысленны практически во всем, кроме государственной системы образования. Мы всю жизнь мечтаем о деревянном доме с большой террасой у озера, коровах, козах, курах и лошадях и всю жизнь живем в далеких от этой картинки обстоятельствах. Мы с самого начала договорились вкладывать деньги не в роскошные машины и яхты, а в будущее наших детей. Наша духовная жизнь неразделима, мы знаем куда идем и четко следуем плану. Мы знаем друг о друге абсолютно все и умеем вовремя стереть «ненужные» участки памяти", — подписала фото Анна Семак.