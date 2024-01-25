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Жена Тикнизяна объяснила значение своего поста: «Удивлена, сколько людей не поняли шутки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Яна Ромашкина и Наир Тикнизян.
Фото Соцсети

Яна Ромашкина, жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, объяснила значение своего поста. Она опубликовала фото с футболистом и написала «солнце в зените».

«Удивлена, сколько людей не поняли шутки. И уже попрощались с Наиром. Или там кто-то один не понял, всем сказал и все поверили. Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации, выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце», — написала Ромашкина в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за того, что футболист запросил зарплату в 2 миллиона евро. После этого 24-летний Тикнизян мемом отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе.

В текущем сезоне футболист провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: https://t.me/ya_romashkina/634
Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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