Жена Тикнизяна объяснила значение своего поста: «Удивлена, сколько людей не поняли шутки»

Яна Ромашкина, жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, объяснила значение своего поста. Она опубликовала фото с футболистом и написала «солнце в зените».

«Удивлена, сколько людей не поняли шутки. И уже попрощались с Наиром. Или там кто-то один не понял, всем сказал и все поверили. Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации, выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце», — написала Ромашкина в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за того, что футболист запросил зарплату в 2 миллиона евро. После этого 24-летний Тикнизян мемом отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе.

В текущем сезоне футболист провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.