Наумов считает, что Тикнизян остался в минусе из-за сорвавшегося трансфера в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о сорвавшемся трансфере защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Если Тикнизян хотел вырасти в мастерстве и повысить свой класс, то для него это минус. Потому что «Зенит» — клуб номер один в России, кто бы что не говорил. «Зенит» больше знают в Европе, чем «Локомотив», а Тикнизян, насколько я знаю, мечтает поиграть там. В «Зените» легче стать чемпионом России или обладателем Кубка страны, что для карьеры немаловажно. С финансовой точки зрения Тикнизян тоже потерял многое, потому что в «Зените» наверняка зарплата выше, чем в «Локомотиве». Думаю, что в минусе остался только Тикнизян. Я думаю, что Наир добивался бы игрового времени в «Зените». Вариативность у Семака высокая, а Наир — человек, который может играть на многих позициях. Не думаю, что Тикнизян переходил в «Зенит» с оговоркой, что он будет подменять Дугласа Сантоса. Но, учитывая состав «Зенита», я не думаю, что он бы усилил их», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.