Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Она раскритиковала чиновника Минпромторга Дениса Пака, который ранее заявил, что "испытал стадания" от действий футболистов.

- Старадния? Вы серьезно? Теперь за потасовки сажают в тюрьму? Ежедневно в России умирают дети от рака. Умирают старики от голода. В регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, б***ь, страдания испытал?

Мы рабы в своей стране. До нас нет никому дела. С нас выжмут по-максимуму: налоги, ЖКХ, проезд, и.т.д. Единственные, кто у нас живет и наслаждается, - это чиновники и все, кто сидит у рычагов правления нами всеми. Их семьи живут почему-то в Европе и дети учатся в Гарвардах. Но наши тупоголовые деграданты почему-то осуждают только футболистов за то, что они получают свою зарплату за свой нелегкий труд. Неужели никому в голову не приходит, что вы защищаете тех, кто вас обворовывает? У меня нет слов от этой несправедливости. Народ, высуните свои головы из земли! Посмотрите, кто вами правит!

Многие люди даже не понимают, что все эти новости с чеками и зарплатами проплачены в СМИ, чтобы всех отвлечь от главных проблем в нашей стране. Чтобы люди обсуждали все это и кидали камни в Кокорина и Мамаева в то время, когда власть пишет новые законы. Ну и продолжайте, конечно же, жалеть бедолагу избитого, - написала Макеева.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live