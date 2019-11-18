Жена Кокорина рассказала, почему скрывает лицо сына

Дарья Валитова жена форварда «Зенита» Александра Кокорина объяснила, почему она скрывает лицо их сына Майкла.

— К сожалению, в соцсетях большое количество неадекватных и злых людей, которые не несут ответственности за свое мнение и комментарии! Так как ребенок для нас — это самое святое, хотелось бы оттянуть этот момент, — написала Валитова в Instagram. — Я давно не обращаю внимания на этих неадекватов, которые не знают меня и мою жизнь, но при этом считают нормой говорить свое мнение и выносить вердикт! Но пока не особо готова все это выслушивать в адрес ребенка, а, к сожалению, такие идиоты найдутся! Так что пока так.

Майкл Кокорин родился 4 июня 2017 года. На фото в Instagram Валитова не показывает его лицо.

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