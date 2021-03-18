«У нас с Пашей была любовь». «Любовница» Мамаева рассказала об отношениях с футболистом

Откровенный монолог «СЭ» испанской модели Ирен Гарсии Морено о романтических отношениях с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Мой менеджер разговаривал со СМИ сегодня. Не знаю, правильно ли они перевели, — начала Ирен. — У нас были отношения — мы с Пашей не просто спали. Это была любовь! Я любила Пашу, а он любил меня!

Мы познакомились в торговом центре «La Canada» в Марбелье. У Паши тогда были тренировочные сборы. Он был очень похож на моего бывшего парня — татуировки, даже на шее. Он сразу мне понравился. И я почувствовала, что я ему тоже.

Что было потом? День Святого Валентина. Он просто смотрел на меня. Я поехала в свой отель. Он был в холле, но там был кто-то еще. Я очень удивилась — подумала, что это какой-то знак. Знак судьбы, веление Бога. Это не могло быть совпадением.

С того дня и до того момента, когда ему надо было лететь обратно в Ростов, мы были неразлучны. Я поменяла билет на поезд, чтобы остаться с ним подольше. После этого мы продолжали переписываться и созваниваться по Facetime каждый день. Иногда даже трижды в день.

Вся моя семья знала про Пашу. Но границы были закрыты, и мы не могли с ним видеться. Мы говорили о том, как любим друг друга. Никто не знал об этой истории. Конечно, когда мы впервые увиделись, я не знала про его жену. Но спустя время он рассказал про нее, про его заключение в тюрьме.

Я знаю все про его жизнь. Я дала ему шанс. Я знала, что он честен со мной. Он говорил, что их брак с Аланой ненормален. Он говорил мне, что события никогда не происходят случайно и жизнь может поменяться в любой момент. Я просто наслаждалась нашим счастьем. Если нам суждено быть вместе, это отлично. Если нет, то в этом нет ничего страшного.

Я не Алана. Посмотрите, в каком свете она меня выставляет? Это ужасно. Я даже не знаю, как все это описать. Я устала читать, что она выставляет меня проституткой. Я не такая! У меня панические атаки! Я вынуждена ездить в больницу из-за этого!»

В среду, 17 марта, адвокат предполагаемой «любовницы» Мамаева рассказала, что жена полузащитника Алана Мамаева угрожает смертью испанке. 18 марта Мамаева сообщила, что ей угрожает Ирен.

3 марта, Мамаева в Instagram сообщила, что футболист изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем.

Ранее, 9 марта, предполагаемая любовница хавбека «Ростова» опубликовала фото с положительным тестом на беременность. Адвокат Ирен Гарсии Морено подтвердила информацию о том, что девушка получила приглашение на участие в российском ток-шоу.