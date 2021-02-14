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Жена Карпина трогательно поздравила тренера с Днем святого Валентина

12:02
Валерий и Дарья Карпины. Фото Instagram
Валерий и Дарья Карпины. Фото Instagram
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Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья в своем Instagram поздравила мужа с Днем святого Валентина.

«Я люблю этот день. Он красивый, наполненный сердечками и признаниями. Скучный холодный февраль вдруг начинает играть совсем другими красками! Для кого-то это повод впервые признаться в своих чувствах, а для меня (а мы каждый день это делаем несколько раз) очередной! Я тебя очень люблю! Ты — самый лучший! Я очень надеюсь, что наши девочки выберут себе вот таких мужчин — сильных, надежных, но при этом ласковых, трепетных и нежных! Жду тебя дома», — написала Дарья.

Пара вместе воспитывает двух дочерей.

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