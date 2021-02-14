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Главный тренер сборной Азербайджана доволен, что Крамаренко будет работать в ЦСКА

01:23
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Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи заявил, что доволен выбором своего помощника Дмитрия Крамаренко, который недавно заключил контракт с российским ЦСКА.

«Это ничего не меняет для нас. Он много лет работает тут, хорошо знает вратарей страны. Когда мы будем на сборе, Дима приедет к нам», — заявил итальянский специалист azerisport.com.

Крамаренко подписал контракт с московским клубом в январе этого года и отправился с командой на испанский сбор. В марте сборная Азербайджана начнет подготовку к стартовым матчам отбора на ЧМ-2022, и Крамаренко примкнет к команде, где продолжает работу тренера вратарей.

Дополнительная информация:

https://www.azerisport.com/football/20210212155933785.html

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