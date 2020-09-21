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«Желаю побеждать без удалений и пенальти». Талалаев назвал «Ахмат» командочкой, а «Динамо» — участником еврокубков

21:34
Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после поражения от «Динамо» в 8-м туре Тинькофф-РПЛ резко высказался по поводу игры. Бело-голубые забили единственный мяч в добавленное время — отличился Иван Ордец. На 80-й минуте у «Ахмата» был удален Мирослав Богосавац.

— Великолепная игра, полностью переиграли «Динамо», — сказал Талалаев в эфире «Матч премьер». — Если не забиваешь голы, выиграть невозможно. Лучший игрок матча для меня — Шунин.

Я поблагодарил команду, но пока мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть, не умеет добиваться результата. В том сезоне она сохранила место в лиге по дополнительным показателям.

А «Динамо» — великолепная команда, играющая в еврокубках. У «Динамо» отличный потенциал, если посмотрите на процент набранных очков. Желаю им побеждать без удалений и без пенальти.

Динамо — Ахмат

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