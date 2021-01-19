Жано: «Промес усилит «Спартак»! Разве сейчас есть игрок его уровня?»

Бывший игрок «Спартака» Жано Ананидзе в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Аякса» Квинси Промеса в Москву.

«Конечно, Квинси усилит «Спартак»! Как он может не усилить? Разве сейчас в «Спартаке» есть игрок его уровня? Да, мы общаемся с Промесом, но не так часто. Можем написать друг другу в Instagram. Я ему написал слова поддержки по недавней ситуации. Но не забывайте: все, что написано в СМИ, можно делать на два. Все будут рады его возвращению», — сказал Жано «СЭ».

Вместе с красно-белыми 29-летний голландский форвард становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й.

(Владислав Флегонтов)