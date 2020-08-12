Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Уфу»

ЦСКА и «Уфа» согласовали трансфер нападающего Тимура Жамалетдинова, сообщает официальный сайт армейцев. 23-летний форвард — воспитанник ЦСКА. За основную команду он провел 41 матч, забил 5 голов, включая победный в ворота «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Последние полтора года Жамалетдинов провел в аренде в польском «Лехе», где провел 11 матчей и забил 2 гола.