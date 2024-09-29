Личка о победе над махачкалинским «Динамо»: «Здесь всем командам нелегко набирать очки, а нам удалось забрать три»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

«Третья игра за полтора месяца между нашими командами прошла успешно, потому что мы победили 1:0. Здесь всем командам нелегко набирать очки, а нам удалось забрать три. Очень рад, что мы справились с борьбой и победили», — приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.

Москвичи с 20 очками поднялись на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы (10 очков) после 10 туров занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Лички на своем поле примет ЦСКА. «Динамо» из Махачкалы на выезде встретится с «Факелом». Оба матча пройдут 6 октября.