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Сегодня, 23:06

Личка о победе над махачкалинским «Динамо»: «Здесь всем командам нелегко набирать очки, а нам удалось забрать три»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

«Третья игра за полтора месяца между нашими командами прошла успешно, потому что мы победили 1:0. Здесь всем командам нелегко набирать очки, а нам удалось забрать три. Очень рад, что мы справились с борьбой и победили», — приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.

Москвичи с 20 очками поднялись на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы (10 очков) после 10 туров занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Лички на своем поле примет ЦСКА. «Динамо» из Махачкалы на выезде встретится с «Факелом». Оба матча пройдут 6 октября.

Источник: ФК «Динамо» (Москва)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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