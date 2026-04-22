«Зенит» ответил «Локомотиву», подколов Батракова: «ФК «Псков» уже укомплектован»

«Зенит» выпустил шуточный видеоанонс матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

Ролик петербуржцев содержит шутку в адрес полузащитника московского клуба Алексея Батракова.

Ранее «Локомотив» перед матчем с «Зенитом» опубликовал видео, в котором пошутил про Вендела и спорное пенальти.

«Локомотив» примет «Зенит» в матче РПЛ в среду, 22 апреля. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 55 очками после 25 туров. «Локомотив» идет третьим с 48 баллами.