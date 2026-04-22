Круговой обратился к футболистам ЦСКА: «Всем надо собраться»
Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос «СЭ» о результатах команды.
— Всем надо собраться, всем надо отдавать больше. Если мы не выигрываем, значит, мы отдаем недостаточно.
— То есть это посыл конкретно к каким-то футболистам?
— Ко всем футболистам, не только к кому-то. Ко всем, ко мне тоже.
21 апреля ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России. ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре армейцы сыграют в гостях с «Рубином».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|
2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|
3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|
4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|
5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|
6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|
7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|
8
|Динамо
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|
9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|
10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|
11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|
12
|Динамо Мх
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|
13
|Кр. Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|
14
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|
15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|
16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.04
|17:30
|Сочи – Кр. Советов
|2 : 1
|21.04
|19:45
|ЦСКА – Ростов
|1 : 1
|22.04
|17:30
|Оренбург – Пари НН
|2 : 1
|22.04
|19:45
|Динамо – Рубин
|0 : 1
|22.04
|19:45
|Локомотив – Зенит
|0 : 0
|23.04
|17:30
|Акрон – Динамо Мх
|1 : 1
|23.04
|19:45
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|23.04
|19:45
|Ахмат – Балтика
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|22
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|24
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|24
|1
|2
