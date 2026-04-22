22 апреля, 10:55

Круговой обратился к футболистам ЦСКА: «Всем надо собраться»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос «СЭ» о результатах команды.

— Всем надо собраться, всем надо отдавать больше. Если мы не выигрываем, значит, мы отдаем недостаточно.

— То есть это посыл конкретно к каким-то футболистам?

— Ко всем футболистам, не только к кому-то. Ко всем, ко мне тоже.

21 апреля ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России. ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре армейцы сыграют в гостях с «Рубином».

ЦСКА сыграл вничью с &laquo;Ростовом&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 26-й тур РПЛ.ЦСКА может забыть о медалях. Два очка в трех матчах с командами из нижней части таблицы — катастрофа

Данил Круговой
Трамп назвал интересной идею заменить Иран на Италию на ЧМ-2026 по футболу
Сергей Шустиков: «Понял, что сегодня «Торпедо» не нужен»
За Батраковым приехали из «ПСЖ», Дзюба может покинуть «Акрон». Трансферные слухи РПЛ перед финишем сезона
В Венгрии предупредили Германию о проблемах за отказ от поставок нефти из РФ
На Солнце зафиксировали самую сильную за 2,5 месяца вспышку
Как дело Елатонцева изменит наш баскетбол. Колонка Зайцева
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Зенит»
Защитнику махачкалинского «Динамо» Ахмедову в матче с «Акроном» сломали скулу
Агкацев о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Вернулись на свою первую строчку»
«Спартак» не укротил «быков»: «Краснодар» одержал волевую победу в Москве
Очередной скандальный пенальти — в матче «Спартака» и «Краснодара». Даже Кривцов не понял решение судьи
«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Краснодара»
Кривцов о пенальти в матче «Краснодара» со «Спартаком»: «Нет понимания. Нам за такое не поставили»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 6 3 53-20 57
2
 Зенит 26 16 8 2 45-17 56
3
 Локомотив 26 13 10 3 51-33 49
4
 Балтика 26 11 13 2 37-16 46
5
 Спартак 26 13 6 7 42-35 45
6
 ЦСКА 26 13 5 8 38-28 44
7
 Рубин 26 10 8 8 25-26 38
8
 Динамо 26 9 8 9 44-37 35
9
 Ахмат 26 8 8 10 31-35 32
10
 Ростов 26 6 9 11 20-28 27
11
 Акрон 26 5 9 12 32-45 24
12
 Динамо Мх 26 5 9 12 16-32 24
13
 Кр. Советов 26 5 8 13 27-47 23
14
 Оренбург 26 5 8 13 26-38 23
15
 Пари НН 26 6 4 16 22-42 22
16
 Сочи 26 5 3 18 24-54 18
Результаты / календарь
21.04 17:30 Сочи – Кр. Советов 2 : 1
21.04 19:45 ЦСКА – Ростов 1 : 1
22.04 17:30 Оренбург – Пари НН 2 : 1
22.04 19:45 Динамо – Рубин 0 : 1
22.04 19:45 Локомотив – Зенит 0 : 0
23.04 17:30 Акрон – Динамо Мх 1 : 1
23.04 19:45 Спартак – Краснодар 1 : 2
23.04 19:45 Ахмат – Балтика 1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Краснодар

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Балтика

Балтика

 13
Алексей Батраков
Локомотив

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Краснодар

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Локомотив

Локомотив

 9
Ильзат Ахметов
Крылья Советов

Крылья Советов

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Ахмат

Ахмат

 22 1 4
Джон Кордоба
Краснодар

Краснодар

 24 1 2
Виктор Мелехин
Ростов

Ростов

 24 1 2
