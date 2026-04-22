Круговой обратился к футболистам ЦСКА: «Всем надо собраться»

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос «СЭ» о результатах команды.

— Всем надо собраться, всем надо отдавать больше. Если мы не выигрываем, значит, мы отдаем недостаточно.

— То есть это посыл конкретно к каким-то футболистам?

— Ко всем футболистам, не только к кому-то. Ко всем, ко мне тоже.

21 апреля ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России. ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре армейцы сыграют в гостях с «Рубином».

