«Спартак» поздравил Бабича с 30-летием и пожелал защитнику скорее вернуться на поле

Пресс-служба «Спартака» поздравила с днем рождения защитника команды Срджана Бабича. В среду, 22 апреля, сербскому футболисту исполнилось 30 лет.

«Поздравляем с днем рождения нашего защитника и брата! Желаем всего наилучшего и как можно скорее вернуться на поле!» — говорится в сообщении красно-белых.

Бабич выступает за «Спартак» с 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник провел только 13 матчей за московскую команду во всех турнирах. В середине октября он получил серьезную травму колена и перенес операцию, после чего не выходил на поле.

Всего на счету Бабича 68 матчей за «Спартак», в которых он отметился 5 голами и 1 результативной передачей.

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