«Спартак» поздравил Бабича с 30-летием и пожелал защитнику скорее вернуться на поле
Пресс-служба «Спартака» поздравила с днем рождения защитника команды Срджана Бабича. В среду, 22 апреля, сербскому футболисту исполнилось 30 лет.
«Поздравляем с днем рождения нашего защитника и брата! Желаем всего наилучшего и как можно скорее вернуться на поле!» — говорится в сообщении красно-белых.
Бабич выступает за «Спартак» с 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник провел только 13 матчей за московскую команду во всех турнирах. В середине октября он получил серьезную травму колена и перенес операцию, после чего не выходил на поле.
Всего на счету Бабича 68 матчей за «Спартак», в которых он отметился 5 голами и 1 результативной передачей.
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|
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|3
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|13
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|6
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|12
|
14
|Локомотив
|13
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|5
|6
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|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
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|11
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
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|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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|Г
|
|
Максим Глушенков
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|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
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|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Рубин
|12
|1
|3
|
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ЦСКА
|4
|1
|1
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