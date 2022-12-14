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«Как-то задушил змею». Дзюба пошутил про то самое видео

Футболист Дзюба пошутил о своем знаменитом интим-видео
Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский нападающий Артем Дзюба пошутил о своем знаменитом интим-видео.

Футболист стал гостем юмористического шоу «Плюшки» на одноименном YouTube-канале.

В ноябре 2020 года в сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. В связи с этим Станислав Черчесов, который на тот момент был главным тренером сборной России, вывел форварда из состава национальной команды на матчи Лиги наций, которые должны были пройти в том месяце. Кроме того, нападающий лишился капитанской повязки в «Зените».

— Сегодня обойдемся без рукопожатий, ведь у нас в гостях Артем Дзюба, — начал выпуск ведущий программы Богдан Лисевский.

— То есть, вот так, да? Уже давно было видео же, — ответил футболист.

— В смысле давно? Ты перестал это делать? Просто научился камеру выключать... У нас новая рубрика, задам вопрос от подписчиков. Не думал, что они у нас все такие зоозащитники, но вот их вопрос: «Душили ли вы когда-нибудь змею?»

— Опять вернулись к этому, да? А вы душили когда-нибудь?

— Да, я один раз задушил пару кобр-красавиц в Парагвае в 1996 году, но я не знаю, откуда у вас эта информация.

— Я понял, вы душите чужих змей.

— Так а вы душили, или что? Я не понял, к чему это, но не мог не спросить. Я задушил двух кобр, каюсь, но там либо я, либо они.

— У меня тоже была такая ситуация.

— И что, задушили?

— Однажды пришлось. Но кобр не было.

— Не кобра? А какая?

— Удав.

— И как вы его задушили?

— Двумя руками.

— Да он бы задушил тебя при камерах. Зачем врать-то? Если я сейчас удава занесу, он задушит тебя.

— Сейчас, наверное, да. Тогда я был помощнее.

— А есть видео, где вы душите удава?

— Надеюсь, что уже нет.

Ранее Дзюба нецензурно пошутил о своем переходе в турецкий «Адана Демирспор», за который выступал с августа по ноябрь нынешнего года.

Источник: https://www.youtube.com/@plyoushki

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Артем Дзюба
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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