«Как-то задушил змею». Дзюба пошутил про то самое видео
Российский нападающий Артем Дзюба пошутил о своем знаменитом интим-видео.
Футболист стал гостем юмористического шоу «Плюшки» на одноименном YouTube-канале.
В ноябре 2020 года в сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. В связи с этим Станислав Черчесов, который на тот момент был главным тренером сборной России, вывел форварда из состава национальной команды на матчи Лиги наций, которые должны были пройти в том месяце. Кроме того, нападающий лишился капитанской повязки в «Зените».
— Сегодня обойдемся без рукопожатий, ведь у нас в гостях Артем Дзюба, — начал выпуск ведущий программы Богдан Лисевский.
— То есть, вот так, да? Уже давно было видео же, — ответил футболист.
— В смысле давно? Ты перестал это делать? Просто научился камеру выключать... У нас новая рубрика, задам вопрос от подписчиков. Не думал, что они у нас все такие зоозащитники, но вот их вопрос: «Душили ли вы когда-нибудь змею?»
— Опять вернулись к этому, да? А вы душили когда-нибудь?
— Да, я один раз задушил пару кобр-красавиц в Парагвае в 1996 году, но я не знаю, откуда у вас эта информация.
— Я понял, вы душите чужих змей.
— Так а вы душили, или что? Я не понял, к чему это, но не мог не спросить. Я задушил двух кобр, каюсь, но там либо я, либо они.
— У меня тоже была такая ситуация.
— И что, задушили?
— Однажды пришлось. Но кобр не было.
— Не кобра? А какая?
— Удав.
— И как вы его задушили?
— Двумя руками.
— Да он бы задушил тебя при камерах. Зачем врать-то? Если я сейчас удава занесу, он задушит тебя.
— Сейчас, наверное, да. Тогда я был помощнее.
— А есть видео, где вы душите удава?
— Надеюсь, что уже нет.
Ранее Дзюба нецензурно пошутил о своем переходе в турецкий «Адана Демирспор», за который выступал с августа по ноябрь нынешнего года.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
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Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
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Факел – Химки
|- : -
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2