Соболев отреагировал на дубль и две передачи в матче с «Войводиной»
Форвард «Зенита» Александр Соболев после товарищеского матча против сербской «Войводиной» (4:1) отреагировал на свою результативность в этой встрече.
«2+2=4», — написал Соболев в своем телеграм-канале.
27-летний россиянин в матче с сербской командой забил два гола и сделал две результативные передачи.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. В текущем сезоне за петербуржцев нападающий забил гол и сделал передачу в шести матчах.
Источник: Телеграм-канал Александра Соболева
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|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
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Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
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|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
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|
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Зенит
|7
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|
Алексей Батраков
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Джон Кордоба
Краснодар
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|
Маркус Вендел
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|8
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Локомотив
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Бителло
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|1
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