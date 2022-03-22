«Зенит» вошел в топ-20 футбольных клубов мира по размеру дохода за сезон-2020/21

«Зенит» занял 19-е место в списке самых доходных клубов мира

«Зенит» занял 19-е место в списке футбольных клубов с наивысшим доходом за сезон-2020/21, информирует сайт аудиторской и консалтинговой компании Deloitte.

Питерский клуб за указанный период заработал 212 миллионов евро. Как отмечается, 76 процента от этой суммы составляет выручка от коммерческой деятельности, еще 20 — от продажи трансляций.

При этом доход петербургского клуба за год сократился на 24,5 миллиона евро (на 10 процентов).

Первое место в рейтинге занимает английский «Манчестер Сити», доход которого за сезон-2020/21 составил 644,9 миллиона евро. На втором месте испанский «Реал» (640,7 миллиона евро), замыкает тройку мюнхенская «Бавария» (611,4 миллиона евро).