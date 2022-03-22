Овчинников заявил, что не видит ничего страшного в возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников не видит ничего страшного в возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ.

— Вы как-то заметили, что не в восторге от зенитовских бразильцев. Не поменяли своей точки зрения?

— Хм. Давайте посмотрим на проблему чуть шире. Сколько иностранцев уехало из «Краснодара»?

— 9.

— Сильно поменялась игра? Сколько очков «быки» набрали без этих бойцов? 7 в трех турах! Разве мало? А финансовая сторона медали? Какое облегчение. А «Ростов»? Ну исчезли эти ребятишки и что? При Карпине уже взяли четыре очка в двух матчах. Жизнь все показывает. Россия в этом плане уникальная страна.

— Подождите. Но если летом, а может быть, и раньше из РПЛ уедут, например, Клаудиньо, Языджи, Шиманьски, что тогда?

— А для чего при российских клубах существуют академии? Есть же дубли. И кого они готовят? Легионеров? Ребята, наступил час «икс» для нашего футбола. Такие времена... Давайте делать ставку на своих. Займитесь уже наконец внутренним домашним хозяйством. А эти легионеры нам даже помогли, что рванули отсюда. Можно пересмотреть теперь взгляды на подготовку своих кадров.

— И все-таки будет печально первое время смотреть на «Зенит» и ЦСКА без легионеров...

— А мы когда-нибудь новых Кержаковых найдем? Или Аршавиных? И вообще их хоть кто-то ищет? Россия разве бедна на таланты? Так вот засучите рукава и вперед. Вон сколько Ивановых, Петровых мяч гоняют. Они все бездарные что ли? Ищите! Сейчас в ходу такое слово — «импортозамещение». Так? И почему его нельзя применить в футболе? Замещайте! К тому же, положа руку на сердце, к нам все-таки не звезды приезжают из-за рубежа. Неплохие, добротные. Но не более того. Не вижу большой проблемы в том, чтобы компенсировать их потерю.