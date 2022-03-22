Валерий Овчинников: «Ну уедут легионеры из РПЛ — и что? Ищите Кержаковых!»
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников не видит ничего страшного в возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ.
— Вы как-то заметили, что не в восторге от зенитовских бразильцев. Не поменяли своей точки зрения?
— Хм. Давайте посмотрим на проблему чуть шире. Сколько иностранцев уехало из «Краснодара»?
— 9.
— Сильно поменялась игра? Сколько очков «быки» набрали без этих бойцов? 7 в трех турах! Разве мало? А финансовая сторона медали? Какое облегчение. А «Ростов»? Ну исчезли эти ребятишки и что? При Карпине уже взяли четыре очка в двух матчах. Жизнь все показывает. Россия в этом плане уникальная страна.
— Подождите. Но если летом, а может быть, и раньше из РПЛ уедут, например, Клаудиньо, Языджи, Шиманьски, что тогда?
— А для чего при российских клубах существуют академии? Есть же дубли. И кого они готовят? Легионеров? Ребята, наступил час «икс» для нашего футбола. Такие времена... Давайте делать ставку на своих. Займитесь уже наконец внутренним домашним хозяйством. А эти легионеры нам даже помогли, что рванули отсюда. Можно пересмотреть теперь взгляды на подготовку своих кадров.
— И все-таки будет печально первое время смотреть на «Зенит» и ЦСКА без легионеров...
— А мы когда-нибудь новых Кержаковых найдем? Или Аршавиных? И вообще их хоть кто-то ищет? Россия разве бедна на таланты? Так вот засучите рукава и вперед. Вон сколько Ивановых, Петровых мяч гоняют. Они все бездарные что ли? Ищите! Сейчас в ходу такое слово — «импортозамещение». Так? И почему его нельзя применить в футболе? Замещайте! К тому же, положа руку на сердце, к нам все-таки не звезды приезжают из-за рубежа. Неплохие, добротные. Но не более того. Не вижу большой проблемы в том, чтобы компенсировать их потерю.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7