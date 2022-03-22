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Валерий Овчинников: «Ну уедут легионеры из РПЛ — и что? Ищите Кержаковых!»

Овчинников заявил, что не видит ничего страшного в возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников не видит ничего страшного в возможном массовом отъезде легионеров из РПЛ.

— Вы как-то заметили, что не в восторге от зенитовских бразильцев. Не поменяли своей точки зрения?

— Хм. Давайте посмотрим на проблему чуть шире. Сколько иностранцев уехало из «Краснодара»?

— 9.

— Сильно поменялась игра? Сколько очков «быки» набрали без этих бойцов? 7 в трех турах! Разве мало? А финансовая сторона медали? Какое облегчение. А «Ростов»? Ну исчезли эти ребятишки и что? При Карпине уже взяли четыре очка в двух матчах. Жизнь все показывает. Россия в этом плане уникальная страна.

— Подождите. Но если летом, а может быть, и раньше из РПЛ уедут, например, Клаудиньо, Языджи, Шиманьски, что тогда?

— А для чего при российских клубах существуют академии? Есть же дубли. И кого они готовят? Легионеров? Ребята, наступил час «икс» для нашего футбола. Такие времена... Давайте делать ставку на своих. Займитесь уже наконец внутренним домашним хозяйством. А эти легионеры нам даже помогли, что рванули отсюда. Можно пересмотреть теперь взгляды на подготовку своих кадров.

— И все-таки будет печально первое время смотреть на «Зенит» и ЦСКА без легионеров...

— А мы когда-нибудь новых Кержаковых найдем? Или Аршавиных? И вообще их хоть кто-то ищет? Россия разве бедна на таланты? Так вот засучите рукава и вперед. Вон сколько Ивановых, Петровых мяч гоняют. Они все бездарные что ли? Ищите! Сейчас в ходу такое слово — «импортозамещение». Так? И почему его нельзя применить в футболе? Замещайте! К тому же, положа руку на сердце, к нам все-таки не звезды приезжают из-за рубежа. Неплохие, добротные. Но не более того. Не вижу большой проблемы в том, чтобы компенсировать их потерю.

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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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