Валерий Овчинников: «Зарема еще станет вице-президентом РФС»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил игру «Спартака».

— За «Нижним Новгородом» следите?

— А как же? Поздравил Кержакова с ничьей со «Спартаком». На игре было 20 тысяч болельщиков. Разве мало? Сказка! Российский футбол жив.

— Только сейчас обсуждают не игру, а судейство. Зарема Салихова вновь довольно жестко прошлась по арбитрам.

— Ну что поделать. У нее свой взгляд на вещи. Женский, амбициозный. Не удивлюсь, если в будущем она станет вице-президентом РФС. Она, судя по интервью, сейчас, похоже, первая после главы футбольного союза. Но счет-то на табло. Нижегородцы достойно сражались. Молодцы.

— Есть вера в этот «Спартак»?

— Ох уж эта мода на заморских... И не важно, какой там опыт, лицензия и так далее. Внешность итальянская, стать! Все — берем! У нас же все в футболе разбираются. И мужчины, и женщины... Нет, своих мы почему-то не замечаем. Надо обязательно оттуда привезти... Ну разве нет в России сильных тренеров?

— Осинькин, Федотов.

— Ну вот. В «Крыльях» погоду делают российские пацаны. Играют вничью с «Зенитом», побеждают на выезде «Сочи». Но при этом вы можете себе представить тренера Осинькина в «Спартаке»?

— Вы не можете?

— Там свои критерии отбора. Особенные. Итальянца подавай... Все модное сюда везем.