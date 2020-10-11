«Зенит» вернул Азмуна из сборной Ирана
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун в срочном порядке вернулся в расположение клуба, сообщает официальный сайт Федерации футбола Ирана.
В заявлении федерации отмечается, что российский клуб попросил раньше времени отпустить 25-летнего форварда, и иранцы пошли навстречу.
Азмун не поможет Ирану в товарищеском матче с командой Мали (13 октября). 8 октября Иран обыграл Узбекистан в товарищеском матче (2:1), Азмун забил гол.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Азмун провел 10 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал две результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.