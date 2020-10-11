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«Зенит» вернул Азмуна из сборной Ирана

16:11
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Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун в срочном порядке вернулся в расположение клуба, сообщает официальный сайт Федерации футбола Ирана.

В заявлении федерации отмечается, что российский клуб попросил раньше времени отпустить 25-летнего форварда, и иранцы пошли навстречу.

Азмун не поможет Ирану в товарищеском матче с командой Мали (13 октября). 8 октября Иран обыграл Узбекистан в товарищеском матче (2:1), Азмун забил гол.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Азмун провел 10 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал две результативные передачи.

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