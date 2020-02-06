РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» в товарищеском матче разгромил «Сабуртало»

20:19
Вильмар Барриос и Йордан Осорио. Фото ФК «Зенит»
Вильмар Барриос и Йордан Осорио. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» обыграл грузинский клуб «Сабуртало» (4:0) в товарищеском матче.

В составе победителей отличились Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Олег Шатов и Даниил Шамкин. У «Зенита» в стартовом составе вышел бразильский форвард Малком, который восстановился после травмы.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Сабуртало» (Грузия) — 4:0 (2:0)

Голы: Сутормин, 21 (1:0). Барриос, 38 (2:0). Шатов, 60 (3:0). Шамкин, 62 (4:0).

«Зенит»: Лунев (Васютин, 46), Караваев (Иванович, 46), Осорио (Смольников, 46), Ракицкий (Прохин, 46), Дуглас Сантос (Жирков, 46), Мусаев (Оздоев, 46), Барриос (Ерохин, 46), Сутормин (Ригони, 46), Малком (Воробьев, 31. Шатов, 46), Дриусси (Азмун, 46), Дзюба (Шамкин, 46).

Предупреждение: Барриос, 41.

Судья: Муньос (Испания).

6 февраля. Бенидорм. Стадион «Гильермо Амор».

Зенит — Сабуртало

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 35650
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир