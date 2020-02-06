«Зенит» в товарищеском матче разгромил «Сабуртало»
«Зенит» обыграл грузинский клуб «Сабуртало» (4:0) в товарищеском матче.
В составе победителей отличились Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Олег Шатов и Даниил Шамкин. У «Зенита» в стартовом составе вышел бразильский форвард Малком, который восстановился после травмы.
Товарищеский матч
«Зенит» (Россия) — «Сабуртало» (Грузия) — 4:0 (2:0)
Голы: Сутормин, 21 (1:0). Барриос, 38 (2:0). Шатов, 60 (3:0). Шамкин, 62 (4:0).
«Зенит»: Лунев (Васютин, 46), Караваев (Иванович, 46), Осорио (Смольников, 46), Ракицкий (Прохин, 46), Дуглас Сантос (Жирков, 46), Мусаев (Оздоев, 46), Барриос (Ерохин, 46), Сутормин (Ригони, 46), Малком (Воробьев, 31. Шатов, 46), Дриусси (Азмун, 46), Дзюба (Шамкин, 46).
Предупреждение: Барриос, 41.
Судья: Муньос (Испания).
6 февраля. Бенидорм. Стадион «Гильермо Амор».