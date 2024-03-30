Караваев оценил игру Адамова в матче «Зенита» с «Крыльями Советов»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Он прокомментировал ошибку голкипера Арсена Адамова.

— Адамов и в других эпизодах тоже нервничал, ошибался. С чем это может быть связано?

— Я считаю, что это не ошибка одного человека, а всей команды. Мы все за неё ответственны. Могли исправить, поэтому это все-таки коллективная ошибка.

— Вы поддержали его или предъявили претензии в раздевалке?

— Мы никому не предъявляли претензии, потому что, опять же, это командная ошибка, — цитирует Караваева Metaratings.ru.

«Зенит» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 30 баллами находятся на седьмой строчке.