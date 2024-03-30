Караваев оценил игру Адамова в матче «Зенита» с «Крыльями Советов»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Он прокомментировал ошибку голкипера Арсена Адамова.
— Адамов и в других эпизодах тоже нервничал, ошибался. С чем это может быть связано?
— Я считаю, что это не ошибка одного человека, а всей команды. Мы все за неё ответственны. Могли исправить, поэтому это все-таки коллективная ошибка.
— Вы поддержали его или предъявили претензии в раздевалке?
— Мы никому не предъявляли претензии, потому что, опять же, это командная ошибка, — цитирует Караваева Metaratings.ru.
«Зенит» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 30 баллами находятся на седьмой строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|
16
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5