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Сегодня, 18:32

Караваев оценил игру Адамова в матче «Зенита» с «Крыльями Советов»

Виктория Кравченко
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Он прокомментировал ошибку голкипера Арсена Адамова.

— Адамов и в других эпизодах тоже нервничал, ошибался. С чем это может быть связано?

— Я считаю, что это не ошибка одного человека, а всей команды. Мы все за неё ответственны. Могли исправить, поэтому это все-таки коллективная ошибка.

— Вы поддержали его или предъявили претензии в раздевалке?

— Мы никому не предъявляли претензии, потому что, опять же, это командная ошибка, — цитирует Караваева Metaratings.ru.

«Зенит» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 30 баллами находятся на седьмой строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/karavaev-ob-igre-adamova-my-nikomu-ne-predyavlyali-pretenzii-eto-komandnaya-oshibka-348648/
Вячеслав Караваев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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