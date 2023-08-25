В субботу, 26 августа, в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с «Уралом» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Зенит» — «Урал» покажут на телеканале «Матч Премьер». Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Полный календарь и результаты игр «Зенита» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием матчей, итогами и статистикой «Урала» в текущем сезоне также следите на сайте «СЭ».