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Сегодня, 14:55

Бонгонда рассказал, какой игрок посоветовал ему перейти в «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Тео Бонгонда.
Фото ФК «Спартак»

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

— После окончания сезона я был в сборной, когда агент позвонил и сообщил о таком варианте, — приводит слова Богонда официальный сайт клуба. — Все случилось очень быстро. Я даже не успел забрать вещи из Испании, они до сих пор там.

— Ты быстро дал согласие на переезд в Россию?

— Я бы так не сказал. Тем более что у меня были и другие предложения. Для меня важно было почувствовать, что во мне действительно заинтересованы. После разговора с тренером «Спартака» я это ощутил. Он сказал, что здесь я смогу в полной мере раскрыть свой потенциал. И другие варианты отпали. Хотя, повторю, клубы были серьезные. Но интерес и предложение отсюда были самые конкретные.

— Но ты сказал, что дал согласие не сразу.

— Конечно, ведь не секрет, что о России сейчас часто говорят в негативных красках. Мне хотелось узнать об остановке здесь от человека, который видел все своими глазами, а не складывает впечатление по новостям и газетам.

— Кто стал им для тебя?

— Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://spartak.com/media/news/93d43713-92a7-4fbe-97d0-fbf074b70342
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
Тео Бонгонда
11
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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