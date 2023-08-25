Бонгонда рассказал, какой игрок посоветовал ему перейти в «Спартак»

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

— После окончания сезона я был в сборной, когда агент позвонил и сообщил о таком варианте, — приводит слова Богонда официальный сайт клуба. — Все случилось очень быстро. Я даже не успел забрать вещи из Испании, они до сих пор там.

— Ты быстро дал согласие на переезд в Россию?

— Я бы так не сказал. Тем более что у меня были и другие предложения. Для меня важно было почувствовать, что во мне действительно заинтересованы. После разговора с тренером «Спартака» я это ощутил. Он сказал, что здесь я смогу в полной мере раскрыть свой потенциал. И другие варианты отпали. Хотя, повторю, клубы были серьезные. Но интерес и предложение отсюда были самые конкретные.

— Но ты сказал, что дал согласие не сразу.

— Конечно, ведь не секрет, что о России сейчас часто говорят в негативных красках. Мне хотелось узнать об остановке здесь от человека, который видел все своими глазами, а не складывает впечатление по новостям и газетам.

— Кто стал им для тебя?

— Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.