Бонгонда — о результативности за «Спартак»: «Рассчитываю продолжать в том же темпе»

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда оценил свою результативность за московский клуб.

— Очевидно, что уровень чемпионата Испании очень высок. Это одна из сильнейших лиг в мире. В этом и разница. Там другая интенсивность игры. Выше, чем в России или в Бельгии, где я тоже выступал.

Но в российском чемпионате тоже достаточно сильных футболистов и уровень достойный. В любом случае я рад, что мне уже удалось забить несколько голов за «Спартак». Рассчитываю продолжать в том же темпе.

— Какой из четырех голов понравился тебе самому больше остальных?

— Пожалуй, первый гол в чемпионате, когда я забил головой «Балтике» с передачи Промеса. К тому же я тогда впервые отличился на нашем стадионе.

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.