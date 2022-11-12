«Торпедо» — «Зенит»: Малком открыл счет во втором тайме

Нападающий «Зенита» Малком отличился в матче 17-го тура РПЛ против «Торпедо».

Он забил гол во втором тайме и открыл счет в матче — 1:0.

Партнеры вывели Малкома на ударную позицию, и нападающий из пределов штрафной переиграл вратаря москвичей.

Малком забил 12-й гол в нынешнем сезоне и вышел на второе место в списке снайперов.