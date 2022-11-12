Педриньо не приехал с «Локомотивом» на матч против «Спартака»

Нападающий Педриньо не приехал с «Локомотивом» на матч 17-го тура РПЛ против «Спартака».

А вот нападающий Вильсон Изидор, который не играл с «Уралом», прибыл на московское дерби.

Педро Габриэль перешел в российский клуб из бразильского «РБ Брагантино» в сентябре 2022-го. В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Локо», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 12 ноября. Начало игры — 19.30 (мск).