«Зенит» сыграет с «Уралом» в белой форме
08:23
В матче 12-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» гости сыграют в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter «Зенита».
Играем в белом! #УралЗенит pic.twitter.com/94TFCOAuax— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 6, 2019
Матч «Урал» — «Зенит» начнется в 11.30 по московскому времени.
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