«Зенит» сыграет с «Уралом» в белой форме

В матче 12-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» гости сыграют в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter «Зенита».

Матч «Урал» — «Зенит» начнется в 11.30 по московскому времени.

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